وول ستريت تفتح تتراجع بفعل مخاوف العقوبات على روسيا

تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت اليوم الثلاثاء، إذ جعلت احتمالات فرض عقوبات جديدة على روسيا المستثمرين في حالة ترقب.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 0.13% إلى 34876.33 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضًا 0.22% إلى 4572.45 نقطة، في حين نزل المؤشر ناسداك المجمع 0.29% إلى 14490.259 نقطة.

أثار ما يسمى بانعكاس منحنى العائد، وهي ظاهرة تتجاوز فيها المعدلات قصيرة الأجل المعدلات طويلة الأجل، مخاوف بشأن الركود في الآونة الأخيرة.

أصبح Deutsche بنك يوم الثلاثاء أول بنك رئيسي في وول ستريت يتوقع أن يكون الركود في الولايات المتحدة في المستقبل، مشيرًا إلى ارتفاع التضخم والارتفاعات الشديدة لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفدرالي.

قال الاقتصاديون بالبنك في مذكرة للعملاء يوم الثلاثاء: "من المتوقع أن يتلقى الاقتصاد الأميركي ضربة كبيرة من تشديد بنك الاحتاطي الفدرالي الإضافي بحلول أواخر العام المقبل وأوائل عام 2024، نرى ربعين سلبيين من النمو وأكثر من 1.5% نقطة ارتفاع في معدل البطالة في الولايات المتحدة، وهي تطورات من الواضح أنها تعتبر ركودًا، وإن كان معتدلًا".