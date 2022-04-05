الذهب يتراجع مع احتفاظ الدولار الأميركي بمكاسبه

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تراجع الذهب اليوم الثلاثاء 5 أبريل مع حفاظ الدولار على مكاسبه بفعل تزايد احتمالات فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا وربما تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي زيادات أكبر في سعر الفائدة لكبح التضخم.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1928.52 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 04:57 بتوقيت غرينتش.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1931.70 دولار.

واستقر مؤشر الدولار بعد ثلاث جلسات متتالية من المكاسب وسط تزايد الحديث بشأن فرض مزيد من العقوبات ضد موسكو.

وزيادة الدولار تجعل الذهب أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 24.45 دولار للأونصة، كما تراجع البلاتين 0.5% إلى 981.88 دولار، وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 2286.63 دولار.

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