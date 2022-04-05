العراق يضع معايير جديدة لاحتساب حصة إقليم كردستان من صادرات النفط التي تسلم للحكومة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار اليوم الثلاثاء إن العراق وضع معايير جديدة لاحتساب حصة إقليم كردستان من الصادرات النفطية التي يتم تسليمها للحكومة الاتحادية.

وقال الوزير لوكالة الأنباء العراقية إن "إقليم كردستان حسب قانون الموازنة لعام 2021، مطلوب منه تسليم مبالغ 250 ألف برميل بسعر سومو إلى الحكومة الاتحادية، وما جرى هو استقطاع ما قيمته 250 ألف برميل يوميا من مستحقات الإقليم وتسوية وزارة المالية تمت على هذا الأساس".

وأضاف "العام الماضي كانت هناك مبالغ قليلة دفعت إلى الإقليم إلا أن العام الحالي ستكون هناك معايير أخرى دخلت على احتساب حصة الإقليم والحكومة الاتحادية تعمل عليها".

وفي شهر فبراير الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمرًا يلزم حكومة إقليم كردستان العراق بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيه للحكومة المركزية.

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