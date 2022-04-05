الأسهم الأوروبية تغلق على تباين مع توقعات بفرض عقوبات جديدة على روسيا



أغلقت الأسواق الأوروبية متباينة يوم الثلاثاء حيث ركز المستثمرون على الصراع بين أوكرانيا وروسيا والمؤشرات الاقتصادية.

أنهى Stoxx 600 لعموم أوروبا دون تغيير، بينما ارتفع قطاع المرافق بنسبة 2% وانخفض قطاع مخزونات البناء 1.8%.

وفيما يتعلق بحركة أسعار الأسهم الفردية، قفزت شركة Vestas Wind Systems بنسبة 8.6% بعد أن قام Credit Suisse بترقية السهم مرتين إلى "أداء متفوق" من "أداء ضعيف" على خلفية تحوله بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

في قاع المؤشر الأوروبي، هبط سهم شركة الإلكترونيات ams Osram بنسبة 8.4% بعد تحديد استراتيجيتها الجديدة في إدارة رأس المال.

تظل الأسواق على دراية تامة بالتطورات في أوكرانيا وآفاق سياسة البنك المركزي في جميع أنحاء العالم في مواجهة ارتفاع التضخم.

تدرس الولايات المتحدة وأوروبا فرض عقوبات جديدة على روسيا بعد مزاعم بقتل مدنيين في أوكرانيا.

وقالت السفيرة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد يوم الاثنين، إن من المتوقع أن تطلب الولايات المتحدة أيضًا من الجمعية العامة للأمم المتحدة تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، بعد ظهور صور يوم الأحد لجثث مدنية تنتشر في الشوارع في بلدة بوتشا الأوكرانية.

قال كريس واتلينج، الرئيس التنفيذي لشركة Longview Economics "الأسواق تتطلع إلى المستقبل، وهذا ما رأيناه على مدار الربع الأول، فقد خففت الأسواق كميات كبيرة من الأسهم بسبب عدم اليقين، لا سيما فيما يتعلق بالوضع الروسي الأوكراني كما بدأنا في أوائل شهر مارس".

على صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت القراءة النهائية المركبة لمؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو أن النشاط الاقتصادي للكتلة الأوروبية انخفض إلى 54.9 في مارس من 55.5 في فبراير، لكنه جاء قبل التوقعات بشكل طفيف.