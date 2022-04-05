سلطنة عمان تسجل فائضًا بالميزانية بنحو 547 مليون دولار في نهاية فبراير

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قالت وزارة المالية العمانية اليوم الثلاثاء 5 ابريل إن السلطنة سجلت 210 ملايين ريال، أي نحو 546.88 مليون دولار فائضا بالميزاينة بنهاية فبراير بالمقارنة مع عجز بلغ 457 مليون ريال قبل عام.

وارتفع صافي إيرادات السلطنة من النفط إلي 1.1 مليار ريال في نفس الفترة، بزيادة 81.4% على أساس سنوي، حيث وصل متوسط سعر بيع برميل النفط العماني إلى 81 دولارا بالمقارنة مع 42 دولارا في الفترة ذاتها قبل سنة.

وزاد متوسط إنتاج البلاد من النفط إلى نحو 1.02 مليون برميل يوميا بنهاية فبراير بالمقارنة مع 953 ألف برميل يوميا في الفترة ذاتها من العام الماضي.

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