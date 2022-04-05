السعودية ترفع سعر بيع الخام العربي الخفيف تسليم مايو عالميا



أظهرت وثيقة تسعير اطلعت عليها رويترز أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، رفعت أسعار خامها إلى جميع المناطق، مع بلوغ سعره إلى آسيا أعلى مستوى له على الإطلاق مع تلقي الأسعار دعما بفعل اضطرابات الإمدادات الروسية.

ورفعت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو سعر بيع الخام العربي الخفيف الرسمي لشهر مايو إلى 9.35 دولارًا للبرميل فوق متوسط خامي عُمان/دبي، وذلك في أعلى علاوة سعرية للخام على الإطلاق.

وشهدت آسيا أكبر زيادة في الأسعار على جميع درجات الخام، يليها شمال غرب أوروبا ومنطقة البحر المتوسط والولايات المتحدة.

وتأتي أسعار الخام السعودية القياسية لآسيا في الوقت الذي تضررت فيه صادرات النفط من روسيا بسبب عزوف مشترين وعقوبات غربية على أكبر مصدر في العالم للنفط الخام والمنتجات النفطية مجتمعة في أعقاب الصراع في أوكرانيا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في مارس إن أسواق النفط قد تخسر ثلاثة ملايين برميل يوميا من الخام الروسي والمنتجات المكررة ابتداء من أبريل.

ومع ذلك، كانت الزيادة البالغة 4.40 دولار للبرميل في سعر الخام العربي الخفيف تسليم مايو أقل بقليل من الزيادة البالغة خمسة دولارات المتوقعة في مسح لرويترز.

وقال متعاملون إن أرامكو السعودية ربما تكون قد خففت من ارتفاع الأسعار بعد أن رفعتها أكثر من المتوقع في أبريل.

وحددت الشركة سعر الخام إلى شمال غرب أوروبا عند 4.60 دولار للبرميل فوق برنت في بورصة إنتركونتننتال وإلى الولايات المتحدة عند 5.65 دولار للبرميل فوق مؤشر أسكي.