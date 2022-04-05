مصر ترسل 2 مليون جرعة لقاحات للثروة الحيوانية إلى جنوب السودان

تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في جنوب السودان وفي إطار متابعة زيارة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى جنوب السودان.



لتعميق التعاون المشترك بين الدولتين تم اليوم إرسال 2 مليون جرعة لقاحات للثروة الحيوانية إهداء إلى جنوب السودان تحت إشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.



وصرح د محمد سعد مدير معهد الأمصال واللقاحات البيطرية بوزارة الزراعة أن اللقاحات التي إرسالها هي من انتاج المعهد وتهدف إلى حماية الثورة الحيوانية في جنوب السودان من الامراض الوبائية كما تم كذلك ايفاد وفد من الساده الباحثين والاطباء البيطريين للدعم الفني للجانب السودانى الشقيق.