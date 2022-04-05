أحمد سلامة: والدي لم يرفض دخولي الوسط الفني.. والتحقت بكلية الحقوق لإرضائه

قال الفنان أحمد سلامة، والدي كان صديقي الوحيد وحياتي تغيرت بعد وفاته وأنا طالب في معهد التمثيل.. الوحيد اللي كنت بأقتنع برأيه وكنت مطيع جدا لكلامه ووفاته فرقت كتير لأنه كان سندي الوحيد".

وأضاف الفنان أحمد سلامة خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، والدي لم يرفض دخولي الوسط الفني، ولكنه رفض دخولي معهد أكاديمية الفنون وكانت وجهة نظرة أن مهنة التمثيل تتعرض لإخفاقات تحتاج حينها لعمل أو مهنة اخرى تعتمد عليها، والتحقت بكلية الحقوق لتلبية رغبته وتركتها بعد وفاته".

تابع الفنان أحمد سلامة، طفولتي كانت شقية وسعيدة ومشاغبة وبتاع بنات، فأنا من السيدة زينب ولعبت كثيرا في الشارع ودخلت الوسط الفني في سن مبكر جدا".

الفنان أحمد سلامة، ممثل مصري، ولد في عام 1960 في مدينة القاهرة، وحصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وأحب الفن من صغره وظهر في العديد من الأدوار كطفل في أكثر من فيلم فترة السبعينات.

وخلال مسيرة حياته تزوج 4 زيجات ولكن زواجه الأخير استمر منذ عام 1998 وحتي الأن ورزق من الأبناء بسبع بنات وولد واحد.