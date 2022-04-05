أحمد سلامة يكشف كواليس دخوله عالم الفن في سن مبكر

كشف الفنان أحمد سلامة تفاصيل دخوله المجال الفني في سن مبكرا جدا، قائلا: والدي كان يعمل في شركة مصر للسياحة وكانت آنذاك شركات إنتاج الأفلام تستعين بباصات شركات مصر للسياحة على سبيل الإيجار، ومن بينهم استوديو مصر".

وأضاف الفنان أحمد سلامة خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الأستاذ حسن الإمام كان رايح يأجر باصات لنقل الممثلين لموقع تصوير فيلم قصر الشوق فأراد أن يجامل والدي وقاله: عندنا في الفيلم دورين لأطفال صغيرين هات أحمد ياخد دور منهم وكانت دي البداية".



تابع: والدي كان صديقي الوحيد وحياتي تغيرت بعد وفاته وأنا طالب في معهد التمثيل.. الوحيد اللي كنت بأقتنع برأيه وكنت مطيع جدا لكلامه ووفاته فرقت كتير لأنه كان سندي الوحيد".



الفنان أحمد سلامة، ممثل مصري، ولد في عام 1960 في مدينة القاهرة، وحصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وأحب الفن من صغره وظهر في العديد من الأدوار كطفل في أكثر من فيلم فترة السبعينات.

وخلال مسيرة حياته تزوج 4 زيجات ولكن زواجه الأخير استمر منذ عام 1998 وحتي الأن ورزق من الأبناء بسبع بنات وولد واحد.