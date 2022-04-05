أحمد سلامة: حياتي الشخصية خط أحمر والممثلين يتعرضون للتنمر.. فيديو

قال الفنان أحمد سلامة، إن حياته الشخصية خط أحمر، مشيرا إلى أن حياته الخاصة لا يهم أحد غيره، لأن المشاهد من المفترض أن يهتم أكثر بالأعمال الفنية ووجهة نظري في الدراما، لافتا إلى أنه يرفض تداول أخباره الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام.

وأضاف الفنان أحمد سلامة خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الفنانون يتعرضون للتنمر على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه يتم استخدم السوشيال ميديا بشكل خاطئ، مضيفا: أن لست من هواة متابعة مواقع التواصل الاجتماعي مجرد زائر فقط".

تابع الفنان أحمد سلامة، طفولتي كانت شقية وسعيدة ومشاغبة وبتاع بنات، فأنا من السيدة زينب ولعبت كثيرا في الشارع ودخلت الوسط الفني في سن مبكر جدا".

الفنان أحمد سلامة، ممثل مصري، ولد في عام 1960 في مدينة القاهرة، وحصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وأحب الفن من صغره وظهر في العديد من الأدوار كطفل في أكثر من فيلم فترة السبعينات.

وخلال مسيرة حياته تزوج 4 زيجات ولكن زواجه الأخير استمر منذ عام 1998 وحتي الأن ورزق من الأبناء بسبع بنات وولد واحد.