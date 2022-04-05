أحمد سلامة: والدتي ربتنا كويس وكانت خايفة عليّ من دخول الوسط الفني

توك شو
الفنان أحمد سلامة
الفنان أحمد سلامة
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قال الفنان أحمد سلامة، إن والدته الفنانة الكبيرة فردوس محمد كان لها دور كبير في حياته الشخصية، مضيفا: ربتنا كويس جدا وكانت خايفة عليا من الوسط الفني والسفر المتكرر في سن صغير". 
وأضاف الفنان أحمد سلامة خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "إحنا 4 أخوات، وشقيقتي الكبرى توفت منذ شهرين كانت تعمل في جامعة عين شمس وأخويا عادل محاسب وتخرج من كلية التجارة وأختي هيام خريجة كلية الحقوق".
تابع الفنان أحمد سلامة، والدي كان صديقي الوحيد وحياتي تغيرت بعد وفاته وأنا طالب في معهد التمثيل.. الوحيد اللي كنت بأقتنع برأيه وكنت مطيع جدا لكلامه ووفاته فرقت كتير لأنه كان سندي الوحيد".

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