أحمد سلامة يكشف كواليس صورة تجمعه بـ 4 من أصدقاء الطفولة

كشف الفنان أحمد سلامة، تفاصيل صورة تجمعه بأصدقاء الطفولة لأول مرة، قائلا: هذه الصورة تم التقاطها في بلكونة بيتي في السيدة زينب وسط 4 أصدقاء يوم عيد ميلادي هما الشاعر عادل عمر واستعنت به في مسلسل برج الأكابر، والفنان محسن محيي الدين وعبدالله محمود.

وأضاف الفنان أحمد سلامة خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عملنا في فرقة أطفال التليفزيون تحت إشراف الفنانة إنعام الجريتلي وتعلمنا منها الموسيقي والشعر".

تابع الفنان أحمد سلامة، والدي كان صديقي الوحيد وحياتي تغيرت بعد وفاته وأنا طالب في معهد التمثيل.. الوحيد اللي كنت بأقتنع برأيه وكنت مطيع جدا لكلامه ووفاته فرقت كتير لأنه كان سندي الوحيد".

