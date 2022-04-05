أحمد سلامة: رحيل عبدالله محمود أوجعني أكثر من والدي ووالدتي لهذا السبب

قال الفنان أحمد سلامة إنه حزن بشكل كبير على وفاة الفنان عبدالله محمود، موضحا "شعرت بفزع لم أشعر به عند وفاة والدي ووالدتي"، وذلك لعمق الصداقة بينهما والتي استمرت طويلا، حيث بدأت معرفتهما منذ السبعينات واستمرت حتى وفاته.

وقال أحمد سلامة خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن وفاة عبدالله محمود "عملتلي دروب نفسي كبير، ودا عشان مكناش بنفترق تماما طول الوقت، هو عندي في البيت أو أنا عنده، وابتديت أحس إني قريب من اللحظة دي".

وفي سياق آخر، قال "سلامة" إن الفنانة ليلى علوي كانت قريبة منهم لفترة طويلة، وعمل معها في برنامج "جيل 2000" من إخراج نبيل عبدالعظيم، ومن تقديمه هو وعبدالله محمود ومحسن محي الدين وليلى علوي، وكانت حينها وجه جديد واستمرت علاقتنا طويلا.

الفنان أحمد سلامة.. ممثل مصري، ولد في عام 1960 في مدينة القاهرة، وحصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية.

أحب الفن من صغره وظهر في العديد من الأدوار كطفل في أكثر من فيلم فترة السبعينات.

وبدأ حياته الفنية أثناء حقبة السبعينات وظل حتى مطلع التسعينات يعمل بنشاط في السينما، ومن أفلامه خلال هذه الفترة (اسكندرية ليه، احنا بتوع الأوتوبيس، أفواه وأرانب، أبناء وقتلة وشياطين إلي لأبد، والكداب ).

وفي الثمانينات شارك في العديد من الأعمال وهي: فيلم "لست شيطانا ولا ملاكا"، فيلم "الأبالسة"، فيلم "حدوتة مصرية"، مسلسل "أبواب المدينة" الجزء الثاني، فيلم "إنقاذ ما يمكن إنقاذه"، فيلم "ملائكة الشوارع"،

ومع قدوم التسعينات توجه أحمد سلامة للعمل في الدراما التليفزيونية لتقل مشاركاته السينمائية منذ ذلك الحين، وركز أكثر في الأدوار الدرامية وتعددت الشخصيات التي مثلها ومن أبرز المسلسلات التي قدمها: (ذئاب الجبل، لن اعيش في جلباب أبي، للعدالة وجوه كثيرة، عفاريت السيالة، لا أحد ينام في الاسكندرية) والعديد من الأعمال الدرامية.

وخلال مسيرة حياته تزوج 4 زيجات ولكن إستمر زواجه الأخير منذ عام 1998 وحتي الأن ورزق من الأبناء بسبع بنات وولد واحد.