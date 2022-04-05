أحمد سلامة: الفن في دمي معرفش اشتغل حاجة تانية

رد الفنان أحمد سلامة، على تساؤل وجهه له الإعلامي محمد موسى، حول إمكانية عمله في مهنة أخري غير الفن: "لو مكنتش فنان ونجم تحب تكون إيه؟".

ليعلق الفنان أحمد سلامة خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لو لم أكن ممثلا لوددت أن أكون ممثلا، فأنا تربيت على الفن معرفش اشتغل حاجة تانية الفن في دمي".

تابع الفنان أحمد سلامة، "دخلت زمان شريك في كافيه ولقيته مش مجالي فكل شغلانة ليها تفاصيلها وأسرارها اللي بيعرفوها الناس اللي شغلانين فيها".

الفنان أحمد سلامة، ممثل مصري، ولد في عام 1960 في مدينة القاهرة، وحصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وأحب الفن من صغره وظهر في العديد من الأدوار كطفل في أكثر من فيلم فترة السبعينات.

وخلال مسيرة حياته تزوج 4 زيجات ولكن زواجه الأخير استمر منذ عام 1998 وحتي الأن ورزق من الأبناء بسبع بنات وولد واحد.