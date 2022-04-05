أحمد سلامة يحذر من السوشيال ميديا: أضرت أسرتي وتهدد استقرار المجتمع

قال الفنان أحمد سلامة، السوشيال ميديا أضر بأسرتي بشكل كبير، وتسببت في قطع علاقات الناس مع بعض وتهدد استقرار المجتمع، كان زمان في عادتنا وتقاليدنا لمة العيلة دلوقتي خلاص مبقاش فيه الكلام ده.. وأصحابك في الكافيه كل واحد ماسك موبيله بيلعب فيه وقاعد ساكت".

أضاف، الفنان أحمد سلامة خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "نصحتي ابنتي سارة بالابتعاد عن الوسط الفني لأنه مرهق جدا وأنا مشفق عليها من التعب ده.. ومش بغير عليها من زمايلها وبحترمهم جدا".

تابع الفنان أحمد سلامة، "بنتي التانية دخلت معهد السينما دون علمي وتخرجت من قسم الإخراج وصحابي في المعهد هم من أبلغوني".

وأوضح الفنان أحمد سلامة أنه تعلم كثيرا من فيلم "الكذاب"، والذي اشترك فيه ببداية عمله في السينما، موضحا "كنت في الفترة دي زي السفنجة بشرب من اللي نحوا، واتعلمت من كل الفنانين اللي نحوا، وناس كتير دعموني".

