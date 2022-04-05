أحمد سلامة يكشف طقوسه في شهر رمضان.. وقصة عشقه لـ "التمر هندي"

كشف الفنان أحمد سلامة تفاصيل طقوسه خلال شهر رمضان المبارك، موضحا أنه يقوم بشراء الكثير من العصائر وتحديدا "التمر هندي"، خاصة أنه يحب "المشي في رمضان قبل الإفطار".

وأضاف أحمد سلامة خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "أنا كل يوم بنزل أمشي أنا و2 من بناتي آخر العنقود، وأجيب تمر هندي من نفس الراجل بقالي سنين كتير أوي، وطبعا برجع أحطهم في التلاجة، ومش بيكون فيه مكان في التلاجة طول الوقت من كثر العصير".

على الجانب الآخر، أوضح الفنان أحمد سلامة أنه تعلم من الفنان الراحل محمود ياسين لأنه كان يعتبره مثل والده، وحينما يلتقي ابنه عمرو محمود ياسين يخبره بأنه "أخوه"، موضحا أن هناك الكثير من الأشخاص دعموه بشكل كبير مثل الفنان يحيى شاهين وصلاح ذو الفقار وفريد شوقي ومحمود المليجي وغيرهم.

الفنان أحمد سلامة ممثل مصري، ولد في عام 1960 في مدينة القاهرة، وحصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية.

أحب الفن من صغره وظهر في العديد من الأدوار كطفل في أكثر من فيلم فترة السبعينات.

وبدأ حياته الفنية أثناء حقبة السبعينات وظل حتى مطلع التسعينات يعمل بنشاط في السينما، ومن أفلامه خلال هذه الفترة (اسكندرية ليه، احنا بتوع الأوتوبيس، أفواه وأرانب، أبناء وقتلة وشياطين إلي لأبد، والكداب ).

وفي الثمانينات شارك في العديد من الأعمال وهي: فيلم "لست شيطانا ولا ملاكا"، فيلم "الأبالسة"، فيلم "حدوتة مصرية"، مسلسل "أبواب المدينة" الجزء الثاني، فيلم "إنقاذ ما يمكن إنقاذه"، فيلم "ملائكة الشوارع"،

ومع قدوم التسعينات توجه أحمد سلامة للعمل في الدراما التليفزيونية لتقل مشاركاته السينمائية منذ ذلك الحين، وركز أكثر في الأدوار الدرامية وتعددت الشخصيات التي مثلها ومن أبرز المسلسلات التي قدمها: (ذئاب الجبل، لن اعيش في جلباب أبي، للعدالة وجوه كثيرة، عفاريت السيالة، لا أحد ينام في الاسكندرية) والعديد من الأعمال الدرامية.

وخلال مسيرة حياته تزوج 4 زيجات ولكن إستمر زواجه الأخير منذ عام 1998 وحتي الأن ورزق من الأبناء بسبع بنات وولد واحد.