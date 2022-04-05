العراق يتحرك لتخصيص مليوني طن من القمح كخزين استراتيجي لمدة ستة أشهر



نقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزارة التجارة قولها إن البلاد تتحرك لتخصيص مليوني طن من القمح كخزين استراتيجي لمدة ستة أشهر.

كان وزير الزراعة العراقي قد قال في 22 مارس إن مخزون العراق من القمح يكفي للاستهلاك لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وعلى صعيد متصل، قال وزير التجارة العراقي في بداية شهر مارس الماضي، إن العراق سيدعم وزارة التجارة لتهيئة مخزون استراتيجي من القمح باستيراد 3 ملايين طن، وتخصيص 100 مليون دولار للشراء العاجل.