موعد إجازة شم النسيم 2022 والعطلات الرسمية في رمضان

يتوافق شم النسيم 2022 للعام الثاني تواليًا مع شهر رمضان المعظم، وزادت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن موعد شم النسيم هذا العام، ومتى يتم ترحيل إجازته؟ وهل يكون هناك إجازات رسمية أخرى في رمضان 2022 أم لا؟

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، في السطور التالية، موعد شم النسيم 2022 رسميًا وفقًا للأجندة المعلنة من قبل مجلس الوزراء في بداية العام:-

موعد شم النسيم 2022

ويحتفل المصريون بأعياد الربيع أو ما يعرف بِاسم شم النسيم لهذا العام يوم الاثنين 25 أبريل، الذي يوافق 24 رمضان 1443 هجريا.

ويتزامن الاحتفال بعيد شم النسيم، مع ذكرى عيد تحرير سيناء، وكلاهما يوافق 25 أبريل 2022.

موعد إجازة شم النسيم 2022

وبحسب الحكومة المصرية فإن عيد شم النسيم 2022 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للقطاع العام والخاص، ولكن بسبب قرار مجلس الوزراء يتم ترحيل العطلات الرسمية التي تأتي في منتصف الأسبوع إلى الخميس التالي.

وبهذا يتوقع أن تكون إجازة عيد شم النسيم يوم الخميس 28 أبريل، لكن بسبب توافق إجازتين في نفس اليوم، فلا يعرف هل يكون هناك يوم آخر إجازة أم لا؟ ويعلن مجلس الوزراء وقتها موقف الإجازة.

العطلات الرسمية في شهر رمضان 2022

ويشهد شهر رمضان المبارك 3 عطلات رسمية؛ اثنتان منها في نفس اليوم، وهما عيد تحرير سيناء وعيد شم النسيم وكلاهما يوافق 25 أبريل، و24 رمضان، ويتوقع أن يعلن مجلس الوزراء قبل المناسبة بعدة أيام موعد ترحيل الإجازة.

أما الإجازة الرسمية الثالثة والأخيرة في شهر رمضان فهي إجازة عيد العمال، التي توافق الأحد 1 مايو، و30 رمضان المعظم.