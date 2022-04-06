أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6-4- 2022

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، استقرارًا بعد حالة التذبذب التى شهدها المعدن الأصفر أمس بتعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1930 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 650 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 836 جنيها.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 975 جنيها.

سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1114 جنيها.

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 7850 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا:

تراجع الذهب مع حفاظ الدولار على مكاسبه بفعل تزايد احتمالات فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا وربما تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي زيادات أكبر في سعر الفائدة لكبح التضخم.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1928.52 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 04:57 بتوقيت غرينتش.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1931.70 دولار.

واستقر مؤشر الدولار بعد ثلاث جلسات متتالية من المكاسب وسط تزايد الحديث بشأن فرض مزيد من العقوبات ضد موسكو.

وزيادة الدولار تجعل الذهب أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 24.45 دولار للأونصة، كما تراجع البلاتين 0.5% إلى 981.88 دولار، وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 2286.63 دولار.