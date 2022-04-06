أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 6-4-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الدولار في البنوك اليوم  ليصبح سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنوك كلا من الاهلي ومصر  والقاهر، من ١٨.٣٤ جنيه للبيع، و١٨.٢٤ جنيه للشراء   إلى ١٨.٢٣ جنيه للشراء، و١٨.٣٣ جنيه للبيع.

وانخفض سعر صرف الدولار في بنوك كلا من التجارى الدولى، والمصرق المتحد، والمصرف العربي الدولي إلى ١٨.١٩ جنيه للشراء، و١٨.٢٩ جنيه للبيع.

وانخفض في بنوك العربي الافريقي والاسكندرية واتش اس بي سي وكريدي اجريكول وقطر الوطني إلى ١٨ ٢٠ جنيه للشراء، و١٨.٣٠ جنيه للبيع.

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