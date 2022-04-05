ننشر خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل

تعد فاتورة التليفون الأرضي من ضمن الكلمات التي تزداد عليها عمليات البحث، خاصة أننا في بداية الشهر، حيث يمكن لأصحاب الخطوط الاستعلام عن قيمة الفاتورة وسدادها أونلاين بشكل سريع، دون الحاجة للذهاب إلى السنترال، بل يمكن معرفة قيمة الفاتورة وسدادها في المنزل وبالهاتف المحمول.

وللباحثين عن كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي مع بداية شهر أبريل 2022، يستعرضها لكم موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور التالية:-

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل

وحتى تتمكن من الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أبريل الجاري، يمكن اتباع التالي:

الدخول على صفحة الاستعلام عن فاتورة التليفون من الشركة المصرية للاتصالات ويمكن الدخول عليها مباشرة من خلال الرابط التالي (اضغط هنـــا).

بعد الدخول، سيطلب منك إدخال البيانات الشخصية، وتتضمن كود المحافظة أو المنطقة، رقم الهاتف.

وأخيرًا الضغط على كلمة «أظهر الفواتير».

ستظهر صفحة جديدة، تظهر بها فاتورة التليفون الأرضي المستحقة، وتحتها ستكون «سدد».

سداد فاتورة تليفون الأرضي

وحتى تتمكن من تسديد فاتورة التليفون الأرضي، فبعد الاستعلام، الضغط على أيقونة «اختر للسداد».

ستنتقل إلى صفحة تبويب جديد، تطلب منك تحديد كيفية السداد، سواء بطاقة الائتمان أو الفيزا أو الماستر كارد.

سيطلب منك إدخال البيانات الخاصة بالفيزا، وفي النهاية الضغط على «دفع».

وتختلف قيمة دفع الفاتورة حسب رغبة العميل، وهي إما شهرية أو ربع سنوية أو سنوية، حسب التعاقد، ويمكن للمواطنين الاستعلام عن الفاتورة في اليوم الـ15 من كل شهر، ويكون هناك فترة سماح حتى يوم 4 من الشهر التالي، يتم بعدها فرض غرامة، وفي حالة عدم دفع قيمة الفاتورة يتم قطع الحرارة عن الخط.