أحمد سلامة يكشف سر رفضه دخول ابنته سارة عالم الفن

كشف الفنان أحمد سلامة، سر رفضه دخول نجلته سارة عالم الفن، قائلا: "نصحت ابنتي سارة بالابتعاد عن الوسط الفني لأنه مرهق جدا وأنا مشفق عليها من التعب ده.. ومش بغير عليها من زمايلها وبحترمهم جدا".

أضاف، الفنان أحمد سلامة خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "بنتي التانية دخلت معهد السينما دون علمي وتخرجت من قسم الإخراج وصحابي في المعهد هم من أبلغوني".

تابع الفنان أحمد سلامة، السوشيال ميديا أضر بأسرتي بشكل كبير، وتسببت في قطع علاقات الناس مع بعض وتهدد استقرار المجتمع، كان زمان في عادتنا وتقاليدنا لمة العيلة دلوقتي خلاص مبقاش فيه الكلام ده.. وأصحابك في الكافيه كل واحد ماسك موبيله بيلعب فيه وقاعد ساكت".

الفنان أحمد سلامة، ممثل مصري، ولد في عام 1960 في مدينة القاهرة، وحصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وأحب الفن من صغره وظهر في العديد من الأدوار كطفل في أكثر من فيلم فترة السبعينات.

وخلال مسيرة حياته تزوج 4 زيجات ولكن زواجه الأخير استمر منذ عام 1998 وحتي الأن ورزق من الأبناء بسبع بنات وولد واحد.