مفاجأة.. أحمد سلامة يكشف حقيقة إجراء ابنته "سارة" لعمليات تجميل

كشف الفنان أحمد سلامة حقيقة خضوع نجلته الفنانة سارة أحمد سلامة لعمليات تجميل، كما أثير مؤخرا، موضحا أنها لم تخضع لمثل تلك العمليات، ولكنها كانت تستخدم برامج تغيير الصور وسناب شات وغيرها.

وقال أحمد سلامة خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن الكثير من البرامج التفزيونية تواصلت معه للتعليق على إجراء سارة لعمليات تجميل، وهو ما رفض الرد عليه، موضحا "أنا أكبر من إني أطلع أتكلم عن فيلر وفلاتر وسناب شات وغيرها".

على الجانب الآخر، كشف الفنان أحمد سلامة عن طقوسه في شهر رمضان، قائلا "أنا كل يوم بنزل أمشي أنا و2 من بناتي آخر العنقود، وأجيب تمر هندي من نفس الراجل بقالي سنين كتير أوي، وطبعا برجع أحطهم في التلاجة، ومش بيكون فيه مكان في التلاجة طول الوقت من كثر العصير".

الفنان أحمد سلامة ممثل مصري، ولد في عام 1960 في مدينة القاهرة، وحصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية.

أحب الفن من صغره وظهر في العديد من الأدوار كطفل في أكثر من فيلم فترة السبعينات.

وبدأ حياته الفنية أثناء حقبة السبعينات وظل حتى مطلع التسعينات يعمل بنشاط في السينما، ومن أفلامه خلال هذه الفترة (اسكندرية ليه، احنا بتوع الأوتوبيس، أفواه وأرانب، أبناء وقتلة وشياطين إلي لأبد، والكداب ).

وفي الثمانينات شارك في العديد من الأعمال وهي: فيلم "لست شيطانا ولا ملاكا"، فيلم "الأبالسة"، فيلم "حدوتة مصرية"، مسلسل "أبواب المدينة" الجزء الثاني، فيلم "إنقاذ ما يمكن إنقاذه"، فيلم "ملائكة الشوارع"،

ومع قدوم التسعينات توجه أحمد سلامة للعمل في الدراما التليفزيونية لتقل مشاركاته السينمائية منذ ذلك الحين، وركز أكثر في الأدوار الدرامية وتعددت الشخصيات التي مثلها ومن أبرز المسلسلات التي قدمها: (ذئاب الجبل، لن اعيش في جلباب أبي، للعدالة وجوه كثيرة، عفاريت السيالة، لا أحد ينام في الاسكندرية) والعديد من الأعمال الدرامية.

وخلال مسيرة حياته تزوج 4 زيجات ولكن إستمر زواجه الأخير منذ عام 1998 وحتي الأن ورزق من الأبناء بسبع بنات وولد واحد.