Awakening Music تطرح كليب "أهلا رمضان" للفنان علي مغربي (فيديو)

أطلقت شركة Awakening Music، أغنية جديدة للمطرب علي مغربي، بعنوان «أهلًا رمضان» على طريقة الفيديو كليب احتفالا بالشهر الكريم.

الأغنية تم تقديمها باللغتين العربية والتركية، النسخة العربية من كلمات أحمد اليافعي، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع إمر موجولكوج، تم تصوير الفيديو في تركيا تحت قيادة المخرج إمراه أوزبيلين، وحصدت نسب مشاهدات عالية على موقع «يوتيوب»، كما تصدرت التريند فى ليبيا واليمن والأردن والسعودية وغيرهم من البلاد العربية.

الكليب أظهر التقاليد الجميلة التي تخص هذا الشهر الكريم، وكذلك التجمعات العائلية والعزومات والأجواء الروحانية وكلها تعكس المزاج الفريد لشهر رمضان المبارك.

تقول كلمات الأغنية:

بالشوق فتحنا الأبواب

يا رمضان.. يا رمضان

جئتَ فجاء الخيرُ وطاب

يا رمضان.. يا رمضان

تنزِلُ فيك الرحَمات

تغمُرُنا بالبركات

ما أجملَها لحَظات

أهلًا أهلًا رمضان

وأعرب المطرب علي مغربي، عن سعادته بإطلاق الأغنية قائلا: "رمضان من أفضل شهور العام، لذلك كان تقديم أغنية رمضانية فيه أمرا مميزا لي، وشعور جميل للغاية أن نرى أغنية تنبض بالحياة، وأتمنى أن الكليب ينول إعجاب الجمهور فى كافة أرجاء الوطن العربى".

ومن جانبه أوضح براء خريجي، المدير التنفيذي لشركة Awakening Music، قائلا بأن الكليب يظهر تقاليدنا الرمضانية الجميلة على الشاشة، وهو ما يجعلنا نشعر بدفء التجمعات العائلية وأجواء وطقوس الشهر المبارك، ونأمل أن يشعر الناس بأجواء إيجابية في كل مرة يستمعون إليها أو يشاهدون الكليب".



علي مغربي من مواليد ليبيا، وشارك في العديد من مسابقات الغناء المحلية والعربية، وأصدر عددًا من الأغنيات الشعبية مع Awakening Music مثل "لا باس، عائشة، رسول الحب، يا محمد، عيدٌ سعيد، صل على المصطفى، بيوت الفرح" وغيرهم.

يذكر أن Awakening Music تعتبر الشركة الرائدة في العالم في تقديم الأعمال الفنية الإسلامية، ويقع مقرها الرئيسي في لندن وهي شركة تسجيل صوتيات حائزة على جوائز عالمية عديدة، كما أنها ترعى وتهتم بتطوير المواهب الإسلامية الحديثة من جميع أنحاء العالم، ولديها فنانون من السويد والولايات المتحدة ومقدونيا والكويت وليبيا وغيرها.