أحمد سلامة يكشف سر ابتعاده عن التمثيل.. فيديو

قال الفنان أحمد سلامة، أنه ابتعد عن التمثيل الفترة الماضية بسبب تغيير خريطة الإنتاج لافتا إلى أن احتكار الإنتاج على شخص بعينه يضر بالمهنة، مشيرا إلى أن التمثيل مهنة محبطة لعدم استقرارها.

أضاف، الفنان أحمد سلامة خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، في جيل في التسعينات اتظلم بعد المقاطعة التي حدثت بعد اتفاقية كامب ديفيد لم يتم إنتاج أي فيلم طيلة 10 سنوات إلى أن تم إنتاج فيلم إسماعيلية رايح جاي بطولة الفنان محمد فوائد ومحمد هنيدي".

تابع، السوشيال ميديا أضر بأسرتي بشكل كبير، وتسببت في قطع علاقات الناس مع بعض وتهدد استقرار المجتمع، كان زمان في عادتنا وتقاليدنا لمة العيلة دلوقتي خلاص مبقاش فيه الكلام ده.. وأصحابك في الكافيه كل واحد ماسك موبيله بيلعب فيه وقاعد ساكت".

الفنان أحمد سلامة، ممثل مصري، ولد في عام 1960 في مدينة القاهرة، وحصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وأحب الفن من صغره وظهر في العديد من الأدوار كطفل في أكثر من فيلم فترة السبعينات.

وخلال مسيرة حياته تزوج 4 زيجات ولكن زواجه الأخير استمر منذ عام 1998 حتى الأن ورزق من الأبناء بسبع بنات وولد واحد.