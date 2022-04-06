الكوميسا تكرم خالد عبد الغفار القاضى عميد كلية الاقتصاد المنزلي

قامت الاستاذة الدكتورة أمانى عصفور رئيس مجلس الأعمال الإفريقى ورئيس لجنة التجارة بمنظمة الكوميسا بتكريم الأستاذ الدكتور خالد القاضى، وذلك لدوره الرائد فى دعم العلاقات المصريه الافريقيه سواء بجامعة حلوان أو بمؤسسات المجتمع وبالأخص بعد تولى مصر رئاسة الاتحاد الافريقى 2019 أو رئاسة منظمة الكوميسا فى 2021 فى ضوء الخطة الاستراتيجية 2021_2025.

وفى إطار جهود مؤسسات المجتمع المدنى وقطاع الأعمال لتوطيد العلاقات المصرية الإفريقية وفى ظل رئاسة مصر للكوميسا جاءت الدورة التدريبية تحت عنوان القدرة التنافسية للمؤسسات الإقليمى والوصول إلى الأسواق، وقد استهدفت الدورة طلاب وطالبات قسم الجلود بكلية الاقتصاد المنزلى جامعة حلوان لما لها هذه الصناعة من أهمية وتوفير مواردها بالدول الإفريقية المشاركة فى منظمة الكوميسا.

من جانبه هنأ الأستاذ الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد القاضى بهذا الإسهام الكبير فى الجانب المجتمعى، مؤكدا أن جامعة حلوان تمتلك كوادر علمية مميزة.

ولقد اشادت الاستاذة الدكتوره امانى عصفور بقدرات الطلاب وتميزهم وكفائتهم وقامت بتسليم شهادات التقدير لهم بصحبة الأستاذ الدكتور خالد القاضى عميد الكلية والأستاذ الدكتور رشاد عبد اللطيف نائب رئيس جامعة حلوان الأسبق وأمين عام جمعية الطفل المعاق ذهنيا والتى استضافت الدورة التدريبية.