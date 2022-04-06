أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 6-4-2022 في الأسواق

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 6-4-2022 في الأسواق، وذلك بعد ارتفاعها خلال تعاملات أمس، حيث ارتفعت أسعار كيلو الطماطم، والبصل، والكوسة، والفاصوليا، واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة الأخرى، وجاءت الأسعار كما يلي:

 

أسعار الخضروات في سوق العبور


الطماطم بين 5.5 و7.75 جنيه، وللمستهلك تصل إلى 12 جنيها.

البطاطس بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

البصل بين جنيه و1.90 جنيه.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات.

الفاصوليا بين 13 و20 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 6.5 و8.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 10 جنيهات و13 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 12 و16 جنيها.

الملوخية بين 7 و10 جنيهات.

الخيار الصوب بين 5 جنيهات و8 جنيهات

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

 

أسعار الفاكهة


البرتقال أبو سرة بين 2.5 و6.5 جنيه، بتراجع جنيه.

البرتقال البلدي بين 2.25 و6.75 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 و6.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.

 

 

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