استقرت أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 6-4-2022 في الأسواق، وذلك بعد ارتفاعها خلال تعاملات أمس، حيث ارتفعت أسعار كيلو الطماطم، والبصل، والكوسة، والفاصوليا، واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة الأخرى، وجاءت الأسعار كما يلي:

أسعار الخضروات في سوق العبور



الطماطم بين 5.5 و7.75 جنيه، وللمستهلك تصل إلى 12 جنيها.

البطاطس بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

البصل بين جنيه و1.90 جنيه.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات.

الفاصوليا بين 13 و20 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 6.5 و8.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 10 جنيهات و13 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 12 و16 جنيها.

الملوخية بين 7 و10 جنيهات.

الخيار الصوب بين 5 جنيهات و8 جنيهات

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة



البرتقال أبو سرة بين 2.5 و6.5 جنيه، بتراجع جنيه.

البرتقال البلدي بين 2.25 و6.75 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 و6.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.