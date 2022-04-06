أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 6-4-2022 في الأسواق
استقرت أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 6-4-2022 في الأسواق، وذلك بعد ارتفاعها خلال تعاملات أمس، حيث ارتفعت أسعار كيلو الطماطم، والبصل، والكوسة، والفاصوليا، واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة الأخرى، وجاءت الأسعار كما يلي:
أسعار الخضروات في سوق العبور
الطماطم بين 5.5 و7.75 جنيه، وللمستهلك تصل إلى 12 جنيها.
البطاطس بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
البصل بين جنيه و1.90 جنيه.
الكوسة بين 5 و8 جنيهات.
الفاصوليا بين 13 و20 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 6.5 و8.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 10 جنيهات و13 جنيها.
الفلفل الحامي البلدي بين 12 و16 جنيها.
الملوخية بين 7 و10 جنيهات.
الخيار الصوب بين 5 جنيهات و8 جنيهات
الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.
أسعار الفاكهة
البرتقال أبو سرة بين 2.5 و6.5 جنيه، بتراجع جنيه.
البرتقال البلدي بين 2.25 و6.75 جنيه.
اليوسفي بين 2.5 و6.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.
الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.