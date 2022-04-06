أسعار الحديد اليوم الأربعاء 6-4-2022 في السوق المحلي

استقرت أسعار الحديد اليوم في السوق المحلية، بعد ارتفاعها لمستوى 20970 جنيهًا لسعر بيع الطن من أرض المصنع، بعد أن كانت تتراوح بين 17 إلى 19 ألف جنيه.

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الأسمنت في السوق المحلية للمستهلك تراواحت بين 20.500 جنيها، و21.500 جنيها للطن الواحد، موضحا أن بيانات أسعار الشركات ذات الإنتاجية العالية المعلنة من خلال الجهات الرسمية هي التي تحدد أسعار السوق بشكل رئيسي.

أسعار الحديد اليوم

سجل طن حديد المصريين للبيع من أرض المصنع نحو 19900 جنيه

وسجل سعر الحديد بشركة السويس للصلب من أرض المصنع قيمة 19.900 جنيه

سجل سعر طن حديد عز للبيع من أرض المصنع 20 ألف جنيه.

سجل حديد بشاي 20970 جنيها.

سجل سعر طن حديد مصر ستيل قيمة 19900 جنيه للبيع من أرض المصنع.

وتنتج مصر حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالى 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، حسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.