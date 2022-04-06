“الملا”: تطبيق استراتيجية الوزارة انعكس ايجابًا على نجاح خطة بتروجت

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اهتمام الوزارة بتوطين الصناعة الوطنية للمكون المحلي في المشروعات البترولية، موضحا أن تميز شركة بتروجت في هذا المجال خلال السنوات الخمس الأخيرة يعد تجسيدا واقعيا ونموذجيا لهذا التوجه، حيث استطاعت من خلال مراكزها التصنيعية المتطورة توفير جانب مهم من احتياجات قطاع البترول من مكونات المشروعات الجديدة لمصافي تكرير البترول والمستودعات الاستراتيجية وهو ما انعكس على زيادة المكون المحلى وسرعة تنفيذ هذه المشروعات الحيوية وفقا لمخططها الزمني وبجودة وكفاءة متميزة ونجاحها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية للدولة علاوة علي زيادة إقبال الشركات العالمية الكبرى على إسناد بعضا ً من اعمالها خارج مصر إلى بتروجت.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة بتروجت لاعتماد نتائج اعمالها لعام 2021. وأوضح الملا أن تطبيق استراتيجية الوزارة انعكس ايجابًا على نجاح خطة بتروجت خلال السنوات الخمس الماضية وتحقيقها نتائجًا ملموسة تتحدث عن نفسها تعد بمثابة قصة نجاح يحتذى بها، مشددًا على أهمية دعم التحول الرقمى والسلامة وتنمية القدرات البشرية وتمكين الشباب والمرآة.

وأضاف ان بتروجت أصبحت ذراعا مصرية كبري لتنفيذ المشروعات وتصنيع مكوناتها محليًا وباتت تعتمد عليها العديد من قطاعات الدولة في تنفيذ مشروعات قومية كبري، فضلا عن مشروعات قطاع البترول، مؤكدا أهمية الاستمرار في تنمية القدرات البشرية للعاملين باعتبارهم ركيزة النجاح، ووجه الملا بالاستمرار في تطوير وتحديث أصول بتروجت من المعدات لمواكبة المتغيرات والتكنولوجيات الحديثة في إطار استراتيجية الوزارة لدعم كفاءة الأداء وتنميته.

75 مليار جنيه حجم اعمال لبتروجت في المشروعات داخل وخارج مصر

واستعرض المهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت اهم مؤشرات نتائج الأعمال موضحا نجاحها فى تحقيق حجم اعمال غير مسبوق حيث بلغت ايراداتها 2ر34 مليار جنيه خلال عام 2021 بزيادة 6 % عن عام 2020 وزيادة فى صافى الربح بنسبة 6ر11 % عن عام 2020، كما حققت حجم تعاقدات غير مسبوقة بلغت قيمتها 60 مليار جنيه خلال عام 2021 بزيادة 2ر13% عن عام 2020، وشملت التعاقدات مشروعات داخل مصر بقيمة 2ر58 مليار جنيه وتعاقدات خارج مصر بقيمة 8ر1 مليار جنيه، بالإضافة إلى النجاح فى تأمين حجم أعمال بقيمة إجمالية 75 مليار جنيه تشمل مشروعات مستمرة من أعوام سابقة وإسنادات جديدة تغطى حتى عام 2026.

وأشار إلى نجاح بتروجت فى تطبيق خطتها الاستراتيجية (2017-2021) والتي أظهرت تمكنها في اطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية من تحقيق النمو المتوازن لأعمالها والذى جاء منصبًا بالأساس على مشاركتها فى تنفيذ المشروعات الخاصة بقطاع البترول كأولوية أولى ومطلقة إلى جانب تنفيذ توجه الوزارة للتوسع فى التصنيع المحلى لكافة مشروعات القطاع، والمشاركة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى للدولة، بالإضافة إلى فتح اسواق ومجالات عمل جديدة داخل وخارج مصر.

وأضاف أن بتروجت تمكنت خلال عام ٢٠٢١ من تنفيذ عددا من الاعمال المتكاملة للعديد من المعدات التخصصية التى يتم تنفيذها فى مصر لأول مره مثل تصنيع برج التقطير بمجمع التفحيم لصالح شركة السويس لتصنيع البترول، وأعمال تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب مفاعلى كيروسين بالمشروع نفسه وأعمال تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب فواصل أملاح بمصافي التكرير لشركات الاسكندرية والنصر والسويس للبترول وأسيوط والعامرية للبترول وهذه الأعمال تتولى بتروجت تنفيذها كمقاول عام لأول مرة لهذه النوعية من المعدات وبمشاركة شركات عالمية متخصصة كمقاولى باطن بالإضافة إلى العديد من أعمال تصنيع المعدات المتخصصة.

وأشار إلى النجاح في تعزيز مشاركتها وتمثيل قطاع البترول في تنفيذ المشروعات القومية للدولة مثل التأهيل ضمن إئتلاف عالمى لمشروع تنفيذ "ترام الرمل" لصالح الهيئة القومية للأنفاق، ومشروع إنشاء وتطوير ميناء السخنة لصالح المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، وأيضًا التأهيل ضمن ائتـــلاف عالمى لمشروع مترو أبوقير لصالح الهيئة القومية للأنفاق، بالاضافة إلى المشاركة فى تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة لصالح الهيئة القومية للأنفاق وتنفيذ المشروع القومى لإنشاء أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية والمشروع القومى لازدواج نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس ومشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT (محطتى المستقبل والعبور).

هذا بالإضافة إلى تفعيل مشاركتها في مشروعات قطاع البترول ذات الطابع البيئى مثل المشاركة فى توقيـع مذكرة تفاهم لإئتلاف من الشركات المصرية والعالمية والبنوك الكبرى لتنفيذ مشروعات خاصة بإزالة الكربون من منشآت البترول والغاز فى مصر، وتوليها كمقـــاول عـــــام EPC لأعمال تنفيذ مشروع إنشاء محطة معالجـة الصـرف الصناعى بمجمع التكسير الهيدروجيني بأسيوط لصالح شركة انوبك، ومشاركتها أيضًا كمقـــاول عــام فى تنفيذ مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر لصالح شركة النصر للبترول والتأهل للمشاركة فى تنفيذ مشروعات المرحلـــة الأولى من الخطة القومية لتحلية مياه البحر بطاقة انتاجية ٨ر٢ مليون م3/يوم لصالح الشركة القابضة لمياه الشرب، بالإضافة إلى قيامها بالتواصل مع الشركات العالمية المتخصصة لتطوير وبناء قاعدة معرفية في مجال صناعة الهيدروجين بكافة انواعه وذلك ضمن توجه ومشاركة قطاع البترول فى اللجنة القومية لتطوير استراتيجية وطنية للهيدروجين.

وأوضح إنه في اطار استراتيجية الوزارة للتوسع فى فتح مجالات عمل جديدة خارج مصر وخاصة فى القارة الافريقية تم توقيع مذكرة تفاهم تتضمن مشاركة بتروجت فى تنفيذ المشروعات بغينيا الاستوائية، وتعزيز تـواجدها بدولة موزمبيق من خلال تجديـد تسجيل فــرع الشركة ونجاحها فى إنهاء أعمال توريد وتصنيع منشاَت بحرية للميـاه العميقة بمشـروع CORAL LNG لصالح شركة بيكرهيوز، كما فازت بتروجت بمشروع تصنيـع منشاَت بحرية مياه عميقة بكوت ديفوار لصالح شــركة إينى الايطاليـة ومشاركتها فى العديد من العروض الخاصة بالمشروعات فى عدد من الدول الافريقية مثل جنوب السودان وانجولا وأوغندا وموريتانيا.

وأشار إلى قيام بتروجت بتحديث واستخدام طرق تنفيذ جديدة وغير تقليدية خلال تنفيذها للمشروعات المسندة اليها مثل نجاحها لأول مرة فى إستخدام تقنية اللحام (ESW) فى تجليــد ألواح الكربون إستيل بمادة النيكل وذلك فى أعمال تصنيع المعدات الإستاتيكية واستخدامها لتقنيـة الرفع الهيدروليكي والتى تعتبر من أحدث الطرق المطبقة فى تنفيذ وإنشاء مستودعات التخزين والتى تساهم فى تقليص زمن تنفيذ المستودع، كما نجحت أيضًا ولأول مرة فى استخدام وتشغيل الأفران الحرارية المتنقلة ذات الأبعاد القياسية والتى تم استخدامها فى أعمال المعالجة الحرارية بعد أعمال اللحام، ونجاحها فى إدارة وتشغيـل ماكينة حفر الأنفاق TBM ذاتيًا لأول مرة وذلك فى مشروعات إنشاء أنفاق قناة السويس (الاسماعيلية / السويس)، بالإضافة إلى تنفيذها ولأول مــــرة طــريــقة جديدة لتغليـف مواسير شبـــــكات التبـــريد باستخدام الفوم والبولى ايثيلين طبقًا والمواصفات الخاصة بأعمال شبــــكات التبــــــريد لعزل خـــــــطوط التبـريد والحفاظ على درجات الحرارة.

كما اهتمت الشركة بتطوير قدراتها التنفيذية وبناء قاعدة معرفية قوية فى نشاط تصنيع وتوريد المواسير المرنة كبديل اقتصادي وصديق للبيئة للمواسير الصلبة التقليدية والمستخدمة فى خطوط الآبار وتم توقيع اتفاقيات تعاون مشترك مع عدد من كبرى الشركات العالمية المتخصصة.

وفى مجال السلامة والصحة المهنية نجحت بتروجت فى تحقيق أكثر من 803 مليون سـاعة عمل آمنة خلال الفترة من 2017-2021 منهم 184 مليون ساعة عمل امنة خلال 2021، وتنفيذ أكثر من 1.8 مليون ساعة تـدريبيــة خلال الفترة من 2017-2021 منهم 467 ألف ساعة تدريبية خلال عام 2021 بالإضافة إلى نجاحها فى الحصول على شهادات واعتمادات دولية لأول مرة مثل اعتماد المواصفة الدولية لنظام الإدارة البيئيـــــة ISO 14001، والحصـــول على اعتماد المواصفة الدولية لإدارة نظام السلامة والصحة المهنية ISO 45001 لتصبح اول شركة في مجال المقاولات الكبرى في مصر تحصل على هذا الاعتماد العالمى.

كما حرصت بتروجت على تنفيذ خطط فاعلة للتنمية البشرية ورفع كفاءة العاملين باختلاف تخصصاتهم الفنية والإدارية، كما نفذت خطة متكاملة لتطوير الاصول على ثلاثة محاور هى تطوير اصول الشركة التصنيعية مثل تطوير منظومة ورش التصنيع (المعدات / المنشآت البحرية) وتطوير مصانع التغليف فى بورسعيد والسويس وانشاء منطقة صناعية جديدة بالسويس وتطوير منطقة الورش التخصصية بمنطقة القطامية شاملة انشاء ورش تصنيع جديدة، وانشاء مصنع جديد متكامل للمنتجات الخرسانية والإنترلوك ومصنع لانتاج الحلقات الخرسانية الجاهزة والمستخدمة فى انشاء الانفاق، بينما تضمن المحور الثانى تطوير معدات الشركة التخصصية والتى بلغ اجمالى عددها أكثر من 10 الاف مُعدة من احدث المعدات المستخدمة فى مجال المقاولات منهم 2600 معدة تم اضافتهم خلال السنوات الخمس الاخيرة، وتضمن المحور الثالث تطوير معسكرات الاقامة.

مشروعات كبرى لبتروجت في مصر والدول العربية

واستعرض رئيس بتروجت اهم المشروعات التي تعمل بها خلال عام 2021 ومن ابرزها مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية ومجمع إنتاج الأسمدة الأزوتية بالسخنة ومشروع مجمعات مستودعات تخزين الزيت الخام ومصنع الأسفلت الجديد بالسويس ومشروع التكسير الهيدروجيني للمازوت بأسيوط وخط أنابيب غاز التينة – ميت نما ومشروع خط غاز العلمين قطر (24 – 32) بوصة بطول 130 كم ومشروع ازدواج نفق الشهيد أحمد حمدي ومشروع القطار الكهربائي LRT (السلام – العاشر من رمضان) ومشروع تنفيذ الأنفاق والبنية الأساسية لمساحة 300 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع توسعات محطة غاز الحوية بالسعودية ومشروع خطوط ومحطات الحرد الجنوبية بالسعودية ومشروع وحدة إزالة الكبريت (SRF) بالسعودية ومشروع خط غاز شمال الأردن بالمملكة الاردنية ومشروع تصميم وتوريد وتنفيذ نظام نقل المياه من صحار إلى محافظة الظاهرة بطول 217 كم بسلطنة عمان ومشروع تصميم وتوريد وتنفيذ أعمال تطوير حقلي روميثا والشنايل بالإمارات، ومجمع البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات في مصر.

كما استعرض اهم المشروعات التي نفذتها خلال الفترة من 2017 إلى 2020 في اطار خطتها الاستراتيجية والتى تضمنت المحطة البرية لمشروع تنمية حقل غاز ظهر (المرحلة الثانية) ومشروع تطوير غازات غرب الدلتا بالبرلس ومشروع توسعات سوميد لتخزين وتداول المنتجات البترولية بالسخنة ومجمع البنزين في أسيوط وخط أنابيب غاز النورس – ندوكو/أبوماضي/الجميل بطول 152 كم ومشروع شبكة خطوط محطة التبريد المركزي بالغاز الطبيعي بالعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع تصنيع منصة جنوب غرب بلطيم (بيارد المعدية ومحطة سونكر للصب السائل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروع تطوير الطريق الدائري الأوسطي بطول 10.6 كم وإعادة تأهيل رصيف الحاويات بميناء دمياط ومشروع مصنع حامض الفوسفوريك بالسخنة لصالح النصر للكيماويات الوسيطة ومشروع محطة المعالجة المركزية بحقل غاز تيميمون بالجزائر ومشروع تصميم وتنفيذ خط أنابيب غاز الدقم قطر 36 بوصة وبطول 221 كم بسلطنة عمان.

حضر أعمال الجمعية الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول والمحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمحاسب محمد عبد الفتاح وكيل اول الجهاز المركزي للمحاسبات.



