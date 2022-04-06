نفط عُمان يفقد 1.54 دولار من سعر البرميل بالعقود الآجلة



أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الأربعاء، تراجع سعر نفط عمان بالعقود الآجلة تسليم شهر يونيو القادم، بواقع 1.54 دولار للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر يونيو / حزيران، تراجع إلى 103.7 دولار للبرميل، مقارنة بسعره أمس الثلاثاء، عند 105.24 دولار.

وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر يوليو / تموز المقبل 101.9 دولار للبرميل، بتراجع 1.59 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 103.49 دولار للبرميل.

وعالميًا، ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم مايو / أيار، القادم، بحلول الساعة 9:35 صباحًا بتوقيت جرينتش، بنسبة 1.01 بالمائة؛ ليصل إلى 102.99 دولار للبرميل، رابحًا 1.03 دولار للبرميل.

وارتفع سعر خام برنت تسليم يونيو / حزيران، بنسبة 0.91 بالمائة؛ ليصل إلى مستوى 107.61 دولار للبرميل، بمكاسب 97 سنتًا للبرميل عن مستوياته السابقة.