"المركزي القطري" يصدر أذون خزانة بـ600 مليون ريال على 3 شرائح

الاقتصاد
بوابة الفجر
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 أصدر مصرف قطر المركزي، اليوم الثلاثاء، أذون خزانة بقيمة 600 مليون ريال (165.65مليون دولار)، موزعة على 3 شرائح مختلفة.

وحسب بيان المركزي، فقد بلغت قيمة الشريحة الأولى 300 مليون ريال، لأجل 3 أشهر، بسعر فائدة 0.750%، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية 200 مليون ريال، لأجل 6 أشهر، وبسعر فائدة 1%.

أما الشريحة الثالثة فقد بلغت قيمتها 100 مليون ريال، لأجل 9 أشهر، وبسعر فائدة يبلغ 1.15%.

يذكر أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح بين 3 أشهر حتى عام، تلجأ إليها المصارف المركزية للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

 

 

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