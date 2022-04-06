"المركزي القطري" يصدر أذون خزانة بـ600 مليون ريال على 3 شرائح

أصدر مصرف قطر المركزي، اليوم الثلاثاء، أذون خزانة بقيمة 600 مليون ريال (165.65مليون دولار)، موزعة على 3 شرائح مختلفة.

وحسب بيان المركزي، فقد بلغت قيمة الشريحة الأولى 300 مليون ريال، لأجل 3 أشهر، بسعر فائدة 0.750%، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية 200 مليون ريال، لأجل 6 أشهر، وبسعر فائدة 1%.

أما الشريحة الثالثة فقد بلغت قيمتها 100 مليون ريال، لأجل 9 أشهر، وبسعر فائدة يبلغ 1.15%.

يذكر أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح بين 3 أشهر حتى عام، تلجأ إليها المصارف المركزية للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.