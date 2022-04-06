3.15 مليار درهم صادرات الإمارات إلى الولايات المتحدة في شهرين



سجلت صادرات الإمارات إلى الولايات المتحدة الأمريكية نحو 3.15 مليار درهم في أول شهرين من العام الحالي، مقابل 4.04 مليار درهم بالفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض 22%.

وسجل الفائض التجاري بين البلدين 2.17 مليار دولار لصالح أمريكا خلال الفترة، مقابل 1.39 مليار دولار في الشهرين المماثلين من العام 2021، حسب صحيفة الرؤية الإماراتية.

وبلغت واردات الإمارات من الولايات المتحدة نحو 11.12 مليار درهم في شهرَي يناير وفبراير 2022، مقارنةً بـ9.18 مليار درهم بالشهرين المماثلين من العام السابق.

وسجل إجمالي الصادرات النفطية الإماراتية إلى أمريكا 947 ألف برميل في أول شهرين من العام بحصيلة بلغت 77 مليون دولار.

وتأتي الإمارات في المرتبة الأولى كأكبر سوق للصادرات الأمريكية في الشرق الأوسط، مع توجهات فاعلة لزيادة وتيرة التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى عربيًا والـ20 عالميًا ضمن أهم البلدان المستثمرة في أمريكا، وتبلغ استثمارات الشركات الإماراتية بالولايات المتحدة في أنشطة البحث والتطوير المرتبطة بالابتكار والتكنولوجيا نحو 1.7 مليار دولار.