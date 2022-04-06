محافظ قنا يعقد اجتماعا لبدء أعمال إنشاء محور دشنا - الوقف الجديد



عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا صباح اليوم الأربعاء اجتماعا تنسيقيا بحضور محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وممثلي كل من إدارة التخطيط العمراني، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة المصرية للاتصالات، وممثلي سلاح الإشارة التابع للقوات المسلحة، شركة مصر العليا لتوزيع ونقل الكهرباء، شركة كوبي بوصان إيجيبت المسئولة عن المزرعة اليابانية، هيئة السكة الحديد، الري، شركة غاز مصر، حماية النيل، مديرية المساحة، إدارة مرور قنا وذلك لعمل التنسيقات اللازمة لبدء العمل في إنشاء مسار محور دشنا - الوقف الجديد.



أوضح محافظ قنا أنه تم اختيار مسار لمحور (دشنا – الوقف) بطول 8 كم يبدأ من الطريق الصحراوى الغربى وينتهى إلى الطريق الزراعى الشرقى، مشيرا إلى أن الكوبرى الرئيسى للمحور على النيل سوف يأتى بطول ٦٥٠ م تقريبا.



وأضاف "الداودي" أن محور دشنا سوف يمثل إضافة كبيرة للمحافظة لما له من دور هام فى القضاء على خطورة المعديات النيلية بين مركزى دشنا والوقف فضلا عن دوره فى دعم مشروعات التنمية التى تشهدها المحافظة خلال هذه الفترة مثل المنطقة الصناعية ومجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بنجع حمادى، ومشروعات استصلاح الأراضى الصحراوية بمركز الوقف، ومدينة غرب قنا الجديدة، لافتا إلى أن المحافظة سوف تعمل على تذليل كافة العقبات التى تعوق الأعمال الإنشائية لضمان تنفيذ المحور خلال الفترة الزمنية المحددة له.