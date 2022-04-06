الكرملين: روسيا لديها جميع الموارد اللازمة لسداد ديونها

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قال الكرملين الروسي إن بلاده قد تتعثر في أداء ديونها من الناحية النظرية، لكن هذا سيكون وضعا مصطنعًا، وضلك بعد أن قررت وزارة المالية جعل مدفوعات سندات اليورو بوند السيادية يتم بالروبل الروسي.

وقال المتحدث باسم الكرملين إنه لا توجد أسباب للتخلف عن السداد بشكل حقيقي، مضيفًا أن روسيا لديها كل الأموال اللازمة لسداد التزاماتها، ولكنها ستواصل سداد الدين الخارجي بالروبل.

هذا وتنسق الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بشأن فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا.


 

 

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