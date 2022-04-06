الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل مخاوف العقوبات





تراجعت الأسهم الأوروبية من أعلى مستوياتها في أكثر من 6 أسابيع الأربعاء 6 ابريل، إذ من المرجح أن تزيد الولايات المتحدة وحلفاؤها من عزلة روسيا الاقتصادية بفرض المزيد من العقوبات، مما يعزز التضخم العالمي.

وهبط المؤشر Stoxx600 الأوروبي 0.3%، لينضم إلى أسواق وول ستريت وآسيا إذ ضغطت أيضا المخاوف حيال تشديد من مجلس الفدرالي الأميركي.

هذا وكان قطاعا التكنولوجيا وشركات السلع الاستهلاكية غير الضرورية أكبر الخاسرين على المؤشر.

وأظهرت بيانات انخفاض الطلبيات الصناعية الألمانية أكثر من المتوقع في فبراير شباط، إذ تراجع نشاط التصنيع بفعل ضعف الطلب من الخارج مع نقص الإمدادات، وارتفاع أسعار الطاقة، وعدم اليقين المرتبط بالحرب في أوكرانيا، مما أثار مخاوف إزاء تباطؤ النمو.



