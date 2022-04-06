الذهب يتراجع بعد ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد زيادة الدولار والعائد على سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوى في عدة أعوام في أعقاب تصريحات عن تشديد السياسة النقدية من مسؤولي مجلس البنك المركزي الأمريكي، ومع استمرار الحذر لدى المتعاملين ترقبا لإعلان تفاصيل أحدث اجتماع للمركزي الأمريكي.


وبحسب "رويترز"، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1918.74 دولار للأوقية. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1923.10 دولار للأوقية.


وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوى في أعوام.


والذهب شديد الحساسية لرفع أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع العائد على سندات الخزانة الذي يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.


وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى نزلت الفضة 0.3 بالمئة إلى 24.25 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 964.19 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2242.04 دولار للأوقية.


 

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