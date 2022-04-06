النفط يصعد إلى 108 دولارات وسط عقوبات جديدة على روسيا



ارتفعت العقود الآجلة للنفط اليوم لتعوض خسائرها في وقت مبكر من الجلسة مع زيادة المخاوف المرتبطة بالإمدادات بعد التلويح بفرض عقوبات جديدة على روسيا الأمر الذي فاق تأثيره مخاوف ضعف الطلب بعد زيادة مخزونات الخام الأمريكية وتمديد الإغلاق العام في شنغهاي الصينية.

وبحلول الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 2.50 سنتا أو 2.30 إلى 108 دولار للبرميل بعد تراجعها إلى 105.06 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 21 سنتا أو 0.2 % إلى 102.17 دولار للبرميل بعد انخفاضها إلى 100.37 دولار للبرميل في المعاملات المبكرة.

وأعدت أمريكا وحلفاؤها اليوم عقوبات جديدة على موسكو بسبب قتل المدنيين في شمال أوكرانيا الذي وصفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه "جرائم حرب" مطالبا بعقاب مناسب. وتنفي روسيا استهداف المدنيين.

وستحظر العقوبات التي اقترحها الاتحاد الأوروبي ويتعين موافقة الدول الأعضاء عليها شراء فحم روسيا ومنع سفنها من دخول موانئ الاتحاد. كما حثت بريطانيا دول مجموعة السبع لأكبر اقتصادات عالمية ودول حلف شمال الأطلسي على تحديد إطار زمني لوقف واردات نفط وغاز روسيا تدريجيا.

وعوضت مخاوف الإمدادات المتنامية تراجع الأسعار في وقت سابق بفعل زيادة الدولار الذي يجعل النفط أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى وزيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية.

وتزايدت المخاوف المرتبطة بالطلب بعدما مددت الصين وهي من كبار مستوردي النفط الإغلاق العام في مدينة شنغهاي المركز المالي للبلاد والتي يقطنها 26 مليون نسمة.