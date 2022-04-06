هبوط إنتاج الخام الأمريكي بنسبة 2%





قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم إن إنتاج الخام الأمريكي انخفض في يناير 2 في المائة إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2021.



وأظهر تقرير شهري للإدارة تراجع إنتاج النفط إلى 11.4 مليون برميل يوميا في يناير مقارنة مع 11.6 مليون برميل يوميا في الشهر الذي يسبقه.



وارتفعت أسعار النفط بنحو 40 في المائة منذ بداية العام وشهدت عمليات التداول تقلبات حادة منذ الأزمة الأوكرانية الشهر الماضي.



ووفقا لرويترز أظهر التقرير الشهري أن الطلب على الخام والمنتجات البترولية الأمريكية انخفض في يناير إلى 19.7 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل 2021.