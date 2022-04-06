سعر اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 5-4-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تراجع سعر اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 5-4-2022، بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 19.98 جنيه للشراء، و20.14 للبيع، وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
20.03 جنيه للشراء.

20.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
19.98 جنيه للشراء.

20.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر
19.98 جنيه للشراء.

20.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
19.93 جنيه للشراء.

20.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
19.97 جنيه للشراء.

20.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
19.94 جنيه للشراء.

20.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
20.00 جنيه للشراء.

20.16 جنيه للبيع.

 

 

 

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