سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 6-4-2022 أمام الجنيه المصري

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 6-4-2022، أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 57.61 جنيه للشراء، وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
59.80 جنيه للشراء.

60.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
57.61 جنيه للشراء.

60.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
57.61 جنيه للشراء.

60.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
57.44 جنيه للشراء.

60.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
56.12 جنيه للشراء.

60.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي
57.87 جنيه للشراء.

60.28 جنيه للبيع.

 

 

 

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. كلوب يكشف حقيقة حصول ليفربول على توقيع إيرلينج هالاند

وسط مفاجأت بالجملة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الأتحاد

قرار مهم من الحكومة بشأن تنظيم إعلانات الطرق

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن خطف " الصفقة الذهبية "

غياب مصري تام.. الفيفا يكشف أسماء الحكام الأفارقة المشاركين في المونديال

الأهلي مهدد بفقدان نجميه أمام الاتحاد السكندري

الأرصاد تحذر من طقس غدا الخميس

عاجل.. "الصحة" تعلن أرقام كورونا في أسبوع: الإصابات انخفضت بنسبة 54%