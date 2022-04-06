547 مليون دولار فائض ميزانية عمان في نهاية فبراير



قالت وزارة المالية العمانية اليوم إن السلطنة سجلت 210 ملايين ريال (546.88 مليون دولار) فائضا بالميزاينة في بنهاية فبراير بالمقارنة مع عجز بلغ 457 مليون ريال قبل عام.



ووبحسب "رويترز" ارتفع صافي إيرادات السلطنة من النفط إلي 1.1 مليار ريال في نفس الفترة، بزيادة 81.4 في المائة على أساس سنوي، حيث وصل متوسط سعر بيع برميل النفط العماني إلى 81 دولارا بالمقارنة مع 42 دولارا في الفترة ذاتها قبل سنة.



وزاد متوسط إنتاج البلاد من النفط إلى نحو 1.02 مليون برميل يوميا بنهاية فبراير بالمقارنة مع 953 ألف برميل يوميا في الفترة ذاتها من العام الماضي.