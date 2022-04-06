محافظ البحيرة ونائب وزير الاتصالات يتفقدان برنامج "المهارات الأساسية" بمكتبة دمنهور (صور)

قام اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي بزيارة مكتبة مصر العامة بدمنهور، لتفقد البرنامج التدريبي "المهارات الأساسية لمبادرة حياة كريمة" لعدد من طلاب المدارس الثانوية، وكذا العاملين بالجهاز الإداري.

كما قاموا بمتابعة فعاليات دورة Typing المنفذة لعدد من العاملين بالأمانة العامة لمحكمة دمنهور الابتدائية بالمكتبة، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لرفع كفاءة جميع العاملين وتنمية مهاراتهم وتحسين الأداء ومواكبة التطور والتحول التكنولوجي، والتقوا خلال الجولة بالمتدريين واستمعوا إلى مقترحاتهم بشأن التدريب وكيفية تحقيق الاستفادة المثلى منه.

حضر الجولة، كلا من، الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد، والأستاذ كامل غطاس رئيس مركز ومدينة دمنهور، والأستاذ يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم، والأستاذ أحمد الهواش مدير مكتبة دمنهور وعدد من قيادات التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

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