حالة الطقس  ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 6-4-2022 فى مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة، شهدت جمهورية مصر العربية ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة بمختلف المحافظات ولا سيما مع دخول شهر رمضان المبارك.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق الـ6 من أبريل 2022 في مدن ومحافظات مصر.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كل الأنحاء.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

وأوضحت "الأرصاد" أن حالة الطقس ودرجات الحرارة تشهد وجود أتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة

وأشارت الأرصاد الجوية إلى ان حالة الطقس ودرجات الحرارة تشهد طقسا مشمسا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الصعيد، ونشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة، اليوم الأربعاء

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة.

الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20 درجة.

مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة.

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 22 درجة.

قنا العظمى 42 درجة والصغرى 22 درجة.

أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 22 درجة.

سانت كاترين العظمى 30 درجات والصغرى 19.

السويس الصغرى 19 والعظمى 38

العريش الصغرى 19 والعظمى 37

رفح الصغرى 20 والعظمى 35

رأس سدر الصغرى 19 والعظمى 39

نخل الصغرى 18 العظمى 37

نويبع الصغرى 19 والعظمى 38

طابا الصغرى 20 والعظمى 35

كاترين الصغرى 19 والعظمى 30

الطور الصغرى 20 والعظمى 34

شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 38

الأقصر الصغرى 23 والعظمى 42

أسوان الصغرى 24 والعظمى 42

أبوسمبل الصغرى 22 والعظمى 40

الوادى الجديد الصغرى 22 والعظمى 42