إيطاليا في سباق مع الزمن للاستقلال عن الغاز الروسي

الاقتصاد
بوابة الفجر
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كشف وزير التحول البيئي الإيطالي روبرتو شينجولاني أن بلاده في سباق مع الزمن للاستقلال عن الغاز الروسي، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال شيجولاني، في تصريحات تلفزيونية، "نحن نسابق الزمن لنصبح مستقلين عن الغاز الروسي، لكننا نشهد الآن إمدادات جديدة من شأنها أن تجعلنا آمنين إلى حد ما للأشهر القليلة المقبلة."

وتابع "في الوقت الحالي نستورد نحو 29/30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من روسيا أي أكثر من 40 بالمئة ولا يمكننا التخلص من هذا الاعتماد في لحظة لكننا ننوع إمداداتنا لدول مختلفة"، مضيفا "لدينا ميزة امتلاك خمسة خطوط أنابيب غاز وهذا يسمح لنا بالتنويع من خلال التعاقد على التوريدات مع دول أخرى."

وأعلن وزير التحول البيئي الإيطالي روبرتو شينغولاني أن بلاده تتفاوض مع 7 دول لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي.

قال شينغولاني، في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإيطالي حول مشروع قانون بشأن تنفيذ والتصديق على معاهدة بين إيطاليا وفرنسا لتعزيز التعاون الثنائي، "نوقع عقود إمدادات غاز ونتفاوض مع 7 دول لتغطية احتياجاتنا من الغاز بسرعة."

وحول الطاقة النووية، قال شينغولاني "هناك استفتاء قال إنه لا يمكن إجراؤه ولن أسمح لنفسي أبدًا أن أقول عكس ذلك، لذا لا يمكن القيام بذلك."

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