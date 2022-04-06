"التموين": توريد أكثر من 6.4 مليون طن قصب سكر حتى الآن

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إجمالي قصب السكر المورد لشركة السكر للصناعات التكاملية، خلال موسم التوريد الحالي بلغ 6.428 مليون طن قصب سكر، أنتجت نحو 684.095 ألف طن سكر حتى الآن.

ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، شركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد مستحقات الموردين.

وتجدر الإشارة إلى أن موسم توريد قصب السكر بدأ منذ 28 ديسمبر الماضي ويستمر حتى آخر أبريل، وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد - خلال الموسم الحالي - 8.1 مليون طن قصب لإنتاج 874.851 ألف طن سكر.

وقررت الوزارة رفع أسعار توريد قصب السكر، خلال الموسم الحالي لتبلغ 810 جنيهات مقابل 720 جنيها في الموسم الماضي.

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