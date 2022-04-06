ميناء دمياط يتداول 24 سفينة للحاويات والبضائع العامة

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال ال 24 ساعة الماضية، 24 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال عمليات التداول.

وأوضح المركز - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أنه تم مغادرة قطارين بحمولة إجمالية 2633 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات 4140 شاحنة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 93 ألفا و558 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 144 ألفا و828 طنا.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 24 ألفا و493 طنا شملت 15317 طن فوسفات و6290 طن يوريا و2200 طن مولاس و686 طن نترات الأمونيوم، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44 ألفا و365 طنا تتضمن 9774 طن حديد و6400 طن خردة و12000 طن قمح و125 طن فول و11367 طن ذرة و4699 طن ابلاكاش.