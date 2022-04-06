موعد مباراة تشيلسي وريال مدريد اليوم بدوري الأبطال والقنوات والتشكيل

تشيلسي وريال مدريد، انطلقت مباريات ربع ذهاب دوري أبطال أوروبا ليلة أمس، حيث فاز ليفربول على بنفيكا بـ3 أهداف مقابل هدف، بينما خطف مانشتر سيتي فوزا ثمينا من أتلتيكو العنيد بهدف دون رد.

وترصد بوابة الفجر لقرائها الكرام موعد مباراة تشيلسي وريال مدريد اليوم الأربعاء، في دوري الأبطال والقنوات الناقلة والتشكيل في السطور التالية:

موعد مباراة تشيلسي وريال مدريد

يستضيف تشيلسي الإنجليزي نظيره ريال مدريد العريق في تمام الـ9 مساء بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب ستامفورد بريدج.

وتخطى تشيلسي فريق ليل الفرنسي في دور الـ16، بينما وصل المرينجي إلى الدور ربع النهائي، بعدما أطاح بعملاق فرنسا باريس سان جيرمان المدجج بالنجوم الكبار على رأسهم ميسي ونيمار ومبابي في مباراة مثيرة.

ومن المتوقع أن يخوض تتشيلسي مواجهة الليلة أمام ريال مدريد بتشكيل مكون من مندي في حراسة المرمى أمامه الرباعي سيزار أزبليكويتا، تياجو سيلفا، روديجر، ريس جيمس، وبالوسط جورجينيو، كوفاسيتش، وماركوس ألونس، وماونت، كريستيان بوليسيتش، وكاي هافرتز في الهجوم.

كما يتوقع أن يبدأ ريال مدريد مباراة تشيلسي بتشكيل يضم كورتوا في حراسة المرمى أمامه كارفخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، وفيرلاند ميندي، وبالوسط مودريتش، كاسيميرو، وتوني كروس، وبالهجوم بنزيما وفينيسيوس وأسينسو.