تداول 8886 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر



شهدت موانئ البحر الأحمر اليوم تداول 8886 طن بضائع عامة ومتنوعة و363 شاحنة خلال 24 ساعة.

وذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر فى بيان اليوم الأربعاء، أن حركة الصادرات شملت تداول 1595 طن بضائع عامة ومتنوعة و194 شاحنة، بينما شملت حركة الواردات تداول 7291 طن بضائع عامة ومتنوعة و169 شاحنة.

وأوضحت أن ميناء سفاجا استقبل السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 103 شاحنات و65 ملاكى، وغادرته السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 79 شاحنة، والسفينة أمل بحمولة 45 شاحنة، والسفينة الرياض بحمولة 4 شاحنات والسفينة WANG - DA فارغة متجهة إلى بورسودان.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان، وغادرته السفينتان سيناء وعمان إذ تم استقبال 66 شاحنة بحمولة 221 طن بضائع عامة وتصدير 66 شاحنة بحمولة 1595 طن بضائع عامة، كما استقبل ميناء السويس السفينة VISION SBIRIT قادمة من الإمارات بحمولة 7070 طن مادة البروبلين.