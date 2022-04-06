اعرف موعد أذان مغرب خامس يوم رمضان 2022 وأفضل أدعية الإفطار

موعد أذان مغرب خامس يوم رمضان 2022، توجد العديد من الموضوعات المهمة التي تشغل بال الكثيرين وخاصة مع دخول شهر رمضان، ولا سيما مواعيد الصلوات الخمس والمغرب على وجه التحديد.

أذان مغرب خامس يوم رمضان 2022

ويبحث الصائمون في كل بقاع الأرض عن موعد أذان مغرب خامس يوم رمضان 2022 من أجل معرفة موعد الإفطار الذي يأتي بعد صيام لساعات طويلة.

موعد أذان مغرب خامس يوم رمضان 2022

ومن المقرر أن يرفع أذان مغرب خامس يوم رمضان 2022 الموافق الأربعاء أبريل 2022، في تمام الـ6:17 بتوقيت القاهرة بينما تصلى العشاء في الـ7:36.

عدد ساعات صوم خامس يوم رمضان 2022

ووصلت عدد ساعات صوم خامس يوم رمضان 2022 إلى 14 ساعة و29 دقيقة، وذلك قياسا من وقت افمساك عن الطعام ومع رفع آذان المغرب.

أفضل الأدعية بعد رفع أذان مغرب خامس يوم رمضان 2022

اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله.

اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. رواه ابن ماجه.

اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت، فتقبل يارب صيامي وقيامي وصالح أعمالي، وابسط علي وعلى أحبابي من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك.

اللهم اجعل عملنا مقبولًا وصيامنا مرفوعًا ودعاءنا مسموعًا واغفر لنا واجعل قلوبنا لك ساجدة في خشوع، واعف عنا واهدنا إلى صراطك المستقيم یا رحيم.