تداول 17 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد شهدت تداول 17 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضحت المنطقة  أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 3 سفن حاويات وغادرته سفينتان، وتتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن، بينما استقبل ميناء غرب بورسعيد سفينة حاويات، وتتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينتان بضائع عامة.

وأضافت أنه بميناء غرب بورسعيد من المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة، منوهة بأنه جار التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من الموانئ.

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